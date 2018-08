Bologna, rogo ed esplosioni dopo incidente sull'A14, 2 morti e 55 feriti

Un'autocisterna è esplosa in zona Borgo Panigale, a Bologna. Ne è nato un incendio fra la tangenziale e alcune concessionarie di auto che ha provocato due morti e 67 feriti, di cui due in gravi condizioni. Il ponte dell'autostrada del raccordo A1-A14 di Casalecchio è in parte crollato. Lo scoppio sarebbe stato provocato da un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. La maggior parte dei feriti (55) è stata trasportata al vicino Ospedale Maggiore.

Ecco le immagini divulgate dalla polizia che mostrano la colonna di fumo provocata dal rogo.

Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni, così come il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo Verde. Blocchi del traffico sono stati disposti anche all'interno del tessuto cittadino.