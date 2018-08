Matera, bomba d'acqua tra i sassi: ecco il video

MATERA - Una bomba d'acqua si è abbattuta su Matera e in pochi minuti la città si è allagata. Ecco le immagini pubblicate su Facebook da AssoPolizia Matera che mostrano la città dei sassi finita letteralmente sott'acqua. Un nubifragio violentissimo che si sta riversando sulle coste dello Ionio e che, secondo quanto riferito dai meteorologi si sposterà rapidamente verso il Salento.

Come previsto numerose nubi cariche di pioggia si stanno sviluppando in questo caldo pomeriggio d’agosto sulle regioni del sud, per effetto di correnti più fresche provenienti, in alta quota, dall’Europa orientale.

Il temporale estivo ha messo a dura prova l’abitato causando l’allagamento di strade, trasformate in torrenti, abitazioni, negozi, garage, scantinati. Auto bloccate e turisti costretti a guadare le strade, completamente fradici.