Bari calcio, Decaro alla festa dei tifosi a Pane e Pomodoro: 7 giorni per fare tutto

BARI - «Mai per moda»: si intitola così la manifestazione per la rifondazione del Baricalcio (dopo la mancata iscrizione alla B) che si è svolta nello spiazzo della spiaggia di Pane e Pomodoro, promossa dai 'Seguaci della Nord’, gruppo di tifosi ultras leader della Curva Nord. Tantissimi supporter biancorossi sono accorsi alla festa, tra loro anche il sindaco di Bari Antonio Decaro.

Il sindaco, che è salito sul palco, ha detto che entro la prossima settimana dovrà essere definito tutto: non abbiamo nulla, i tempi sono stretti. Decaro ha confermato di aver avuto contatti oggi con la Figc da dove gli hanno fatto sapere che gli arriverà la lettera con la disponibilità del titolo di serie D, indipendentemente dalla deroga chiesta per un ripescaggio in C. Pur non avendo parlato di tempi dalla Figc, è inevitabile che per mettere su una squadra bisogna muoversi perché serve trovare giocatori, allenatore, direttore sportivo: insomma, va ricostruito tutto da zero. Per questo, le prossime ore, saranno determinanti per scegliere i criteri con cui selezionare i potenziali destinatari del titolo del Bari.