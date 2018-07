Battiti Live, arrivano Meta e Fragola. Sul palco anche Noemi e Tom Walker

ANDRIA - Tom Walker, Ermal Meta, Lorenzo Fragola, Anna Tatangelo, Noemi, Dolcenera, Emis Killa, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Shade, Gabry Ponte: sono questi gli artisti che si esibiranno sul palco della terza tappa del Radionorba Battiti Live ad Andria, domenica 15 luglio alle 21 in piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma). Al timone dello show musicale itinerante, come di consueto, ci saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre la giovane webstar Mariasole Pollio avrà il compito di far interagire gli artisti con il pubblico, che potrà porre loro delle domande.

Tra i più attesi sicuramente c'è Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor 2014, che presenterà il suo successo "Super Martina", in tutte le radio in duetto con Gazzelle. Dal Regno Unito arriva invece Tom Walker, che dopo aver scalato le classifiche lo scorso inverno con "Leave a light on", torna con "My way".

Ha esordito già sul palco di Battiti a Ostuni, ma tornerà anche ad Andria Ermal Meta, vincitore di Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro, che porterà la sua "Dall'alba al tramonto" e il nuovissimo singolo "Io mi innamoro ancora". Un tris di grandi voci femminili infiammerà la terza tappa dello show: Anna Tatangelo, Dolcenera e Noemi, che continua la promozione dell'album "La Luna". Attesissimi anche i rapper Emis Killa, Fred De Palma e Shade, e l'esplosiva Elettra Lamborghini, star dello show di MTV "Riccanza", tutta curve e tatuaggi, che con il reggaeton della sua "Pem Pem" farà ballare la piazza in una delle notti più attese dell'estate. La domenica successiva, 22 luglio, l'appuntamento si sposta a Melfi (Pz).