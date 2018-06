BARI - Scaldate i muscoli: la 'Bari Night Run T-Roc' sta per tornare. Il 29 giugno alle ore 21.30 parte la nuova edizione della corsa notturna sul lungomare del capoluogo pugliese. Partecipare è semplice: basta seguire le istruzioni di questo video tutorial ed iscriversi on line, oppure ci si può recare presso i vari punti vendita affiliati indicati sul sito www.barinightrun.it, dove si trovano tutte le info e il regolamento.

La gara, patrocinata dal Comune di Bari e organizzata da «La Gazzetta del Mezzogiorno» in collaborazione con La Fabrica di Corsa, prevede due percorsi, uno da 5 km non competitivo e uno da 10. La quota di partecipazione è di 12 euro e comprende: il pettorale di gara, l'assistenza medica, un kit per il ristoro finale e una maglia tecnica.

Le iscrizioni presso i punti vendita verranno chiuse alle 24 di domenica 24 giugno 2018, mentre le iscrizioni online saranno possibili fino al 26 giugno, previo esaurimento precedente dei pettorali disponibili. Ma il divertimento non finisce qui: al termine della corsa ci sarà il «Supparty», l'aftershow ricco di musica, balli e divertimento con animazione a tema sportivo. Una festa per tutti insomma, in una fascia oraria suggestiva e inusuale, pensata per ritrovarsi insieme all'insegna dell'attività fisica e per godere dello spettacolo notturno del lungomare illuminato.