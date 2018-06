Rubarono in una gioielleria di Bari, due pregiudicate incastrate dal video

BARI - Arrestate dopo aver rubato un anello e tremila euro in contanti in una gioielleria di Bari. Stamattina i Carabinieri di Bari San Nicola hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Annarita Losavio, 35enne pluripregiudicata barese, e di Lucia Sedicina, 47enne, anch’essa pluripregiudicata barese, accusate a vario titolo di furto con destrezza.

L’evento delittuoso risale al dicembre del 2017, quando le due donne, entrando in una nota gioielleria del centro e fingendo di essere interessate ad effettuare l’acquisto di un paio di orecchini, hanno indotto il titolare dell’esercizio ad aprire una vetrina di esposizione contenente diversi oggetti di valore, per poi rubare un anello in oro bianco dal valore commerciale di 2.500 euro e la somma in contanti di 3.000 euro da un portafogli lasciato incustodito sul bancone di vendita.

I militari hanno incastrato le due donne grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della gioielleria.