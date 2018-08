Fabrizio Corona in Salento con Nina Moric per il compleanno del figlio

Il re dei paparazzi ha scelto il Salento come meta delle sue vacanze estive. Fabrizio Corona ha affittato una villa a Santa Maria di Leuca e si è riappacificato con l'ex moglie Nina Moric per festeggiare insieme il 16esimo compleanno del figlio Carlos. I tre sono stati visti insieme al ristorante Casablanca, di San Cataldo (Le). Corona, poi, ha raccontato tutto sulle sue Instagram Stories, chiedendo anche al figlio un giudizio sul Salento - il cui turismo si ritene sia in calo - ma che il ragazzo associa alla parola 'divertimento'.

Video: Instagram Stories di @fabriziocoronareal