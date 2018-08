«NUNs: An Italian Horror Story»: il primo film horror girato in Puglia

BARI - È appena stato pubblicato online il primo trailer ufficiale di «NUNs: An Italian Horror Story», lungometraggio pugliese indipendente che vede alla regia il barese Giovanni Aloisio, uno dei «pupilli» del maestro dell’horror, Dario Argento. Il progetto è nato oltre due anni fa, in seguito alla realizzazione del corto omonimo, sempre scritto e diretto da Aloisio, così apprezzato nei festival internazionali da spingere a mettere in cantiere una versione più lunga. Il film è interamente girato nella nostra regione, fra Andria (BT) e Palese (BA). Tra i protagonisti l’andriese Agata Paradiso, il biscegliese Mattia Galantino e la nota attrice comica Antonella Genga, qui in un contesto decisamente insolito.

La pellicola, che uscirà il prossimo inverno, è stata realizzata grazie anche alla partecipazione degli allievi dell’Accademia del Cinema «Amarcord» di Bari, in particolare del corso di Fotografia tenuto da Raffaele Mertes e del corso di Doppiaggio tenuto da Massimo Giuliani: un vero e proprio laboratorio per giovani talenti pugliesi con interessanti sviluppi professionali nell’ambito del settore cinematografico.