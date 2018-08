Bimba di Giovinazzo, le parole del sindaco: «E' sveglia. Bua dai dottori»

BARI - «I medici sono cattivi perché mi hanno fatto la bua». Sono queste le prime parole che ha pronunciato la bimba di quasi 4 anni colpita accidentalmente ieri sera da un tirante staccatosi dalla ruota panoramica del Luna Park allestito in occasione della festa patronale di Giovinazzo. A riferircele è il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, accorso questa mattina al Policlinico di Bari per far visita alla famiglia. «Dobbiamo ancora accertare le cause dell'incidente, non sappiamo cosa sia successo - spiega il sindaco - il pezzo che si è sganciato dalla ruota ha prima colpito all'avambraccio destro la mamma e poi in un gioco di sponda la bambina urtandole la testa».

Sono stati attimi di panico: la piccola, con il volto insanguinato, è stata prima soccorsa da alcuni passanti in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118. Poi è stata trasportata al Policlinico di Bari dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico di circa 4 ore ed è attualmente ricoverata nel centro di Rianimazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La madre non ha riportato gravi ferite, fatta eccezione per la botta presa al braccio. «Ora è vigile e sveglia, i medici mi hanno rassicurato su questo. Sarà necessario monitorarla nei prossimi giorni, ma ci auguriamo che non ci siano altri danni». E sulle cause che hanno potuto scatenare l'incidente Depalma spiega: «Non so se sia stata colpa di un montaggio poco corretto o di un cedimento strutturale. Se ne occuperanno di certo i carabinieri, che ringrazio assieme al 118: entrambi sono stati pronti e precisi nelle operazioni di soccorso», ha poi concluso.