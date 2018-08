Foggia, a piazza Cavour l'abbraccio di Fogli e Facchinetti

FOGGIA - Una piazza Cavour gremita per il concerto di Riccardo Fogli e Roby Facchinetti: i due componenti storici dei Pooh si sono esibiti sulle note dei loro grandi classici davanti ad un mare di fan in visibilio. Ecco il video postato sulla bacheca Faceboook di Roby Facchinetti che ringrazia così il suo pubblico: «Cari amici di Foggia, ieri sera non avremmo mai voluto scendere dal palco e il lungo abbraccio mio e di Riccardo era soprattutto rivolto a tutti voi. Grazie,ancora grazie!».