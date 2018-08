Bari, ecco il ponte che da anni minaccia il rione Japigia: un giro fra degrado e sporcizia

BARI - I lavori per il cavalcavia pedonale di Viale Traiano sono fermi ormai da anni: il ponte è un ammasso di lamiera, fatiscente e pericolante, un cantiere abbandonato a cielo aperto, casa di rifiuti, sporcizia e topi. Già lo scorso anno, i lavori sul ponte che collega i quartieri di Japigia e Madonnella sarebbero dovuti terminare, e il nuovo cavalcavia in acciaio consegnato. L'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso ha dichiarato che non ci sono pericoli di crollo, e che nonostante i ritardi la costruzione dell'opera dovrebbe partire a settembre. Eppure la struttura, oggi, dà solo un'idea di degrado, come dimostrano queste immagini. Ecco cosa si vede dal ponte, la scarsa igiene, le bottiglie per terra, le erbacce, e nonostante il sole splendente d'agosto, l'atmosfera è davvero spettrale.