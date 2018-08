Dieci operazioni di soccorso in meno di due ore nel sud Salento a causa dell'improvviso cambiamento del tempo e del vento che ha determinato un aumento del moto ondoso. La Capitaneria di Porto di Gallipoli ha dovuto impiegare ben sei motovedette per intervenire in diverse zone tra Castro, Santa Maria di Leuca, Ugento, Gallipoli e Porto Cesareo per soccorrere natanti e bagnanti suo pattini sul versante adriatico e jonico salentino.

Le emergenze più delicate hanno riguardato due natanti in difficoltà tra Torre Lapillo e Porto Cesareo. Un primo natante con due persone a bordo, sorpreso dall’aumento del moto ondoso e con evidenti difficoltà di manovra, che mettevano a serio rischio ha richiesto un immediato affiancamento dello scafo ed il trasbordo dei due occupanti nonché il rimorchio dell’unità sino al porto di Porto Cesareo.

Un secondo natante, in prossimità di Torre Lapillo con tre persone a bordo (tra cui una bambina) non è riuscito, anche a causa del mare mosso, a salpare l’ancora rimanendo esposto al moto ondoso ed iniziando ad imbarcare acqua. La Motovedetta S.A.R. CP 848, già in mare per altre emergenze, ha raggiunto l’unità e, visto l’evidente stato di agitazione degli occupanti, dopo averla rimorchiata, allontanandola dai bassi fondali, ha proceduto a trasbordare gli stessi a bordo. Il natante è stato altresì rimorchiato sino al porto di Gallipoli ove le persone soccorse sono state sbarcate in sicurezza.

Da qui l'invito della Guardia costiera a informarsi preventivamente sulle condizioni meteo marine, prima di salpare con imbarcazioni soprattutto se da parte di persone inesperte di navigazione.