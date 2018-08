Giovinazzo diventa magica: con danze sull'acqua e luci multimediali

BARI - L'antica muraglia medioevale di Giovinazzo si illumina di luci hi-tec, mentre a pochi metri dal mare la musica sale sempre più in un crescendo di suoni, rendendo magica la notte: inizia così lo spettacolo «Giovinazzo vola» ideato da Elisa Barrucchieri, coreografa e direttrice artistica della compagnia ResExtensa, che ha scelto il piccolo porticciolo della città marinara come palcoscenico per il suo primo show di danza aerea sospeso sull'acqua. Due repliche a distanza di poche ore sotto lo sguardo incantato di centinaia di persone letteralmente rapite dall'atmosfera magica creata dall'evento. Ecco le meravigliose immagini.

Si tratta del primo spettacolo di danza aerea a pelo d'acqua, unico nel suo genere perché supportato da una cornice multimediale che grazie alla tecnica del videomapping, permette allo spettatore di proiettarsi in un mondo fatato, fatto di barche galleggianti e luci colorate riflesse sui bastioni. Il tutto mentre i danzatori piroettano nell'aria creando magiche figure in movimento.