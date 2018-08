Bari, sparisce il jet rumeno: addio alle ferie in Grecia

BARI - Quelle mostrate sono delle suggestive immagini di Corfù, mare blu, sole, luoghi spettacolari da cartolina scelti per una vacanza da tanti pugliesi pronti a partire anche a Ferragosto. Ma l'aereo di una compagnia rumena che avrebbe dovuto trasportarli, è decollato dallo scalo di Palese ma per tornarsene vuoto a Bucarest dove è giunta poco dopo un'ora lasciando lasciando a terra molti passeggeri in partenza e in arrivo dalla Grecia. Della Aviro Air, tranne una home page provvisoria, non si sa più nulla.

Chi aveva le valigie pronte per partire anche a Ferragosto alla volta di una delle mete greche preferite, con decollo da Bari a Napoli, si è dovuto subito scontrare con una triste realtà: la notizia che il volo previsto era stato cancellato perchè l'aereo della Aviro Air era diventato solo una fotografia.

Le avvisaglie si erano registrate già da qualche giorno quando la notizia di ritardi era circolata in rete, anche se la situazione era stata in qualche modo tamponata grazie anche all'intervento del tour operatopr. Ma adesso il caso è esploso nella sua drammaticità. Le prossime ore saranno decisive per capire se i baresi dovranno accontentarsi di alcune immagini di una webcam per la loro vacanza o se riusciranno a partire.