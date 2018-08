Tutti pazzi per il primo parco acquatico gonfiabile di Bari: ecco il Crazy Park

BARI - L'estate 2018 barese si arricchisce di una nuova attrazione per grandi e piccini: ecco a voi 'Crazy Park' il primo parco acquatico gonfiabile della città. Come mostrano le immagini, in una porzione del lungomare Di Cagno Abbrescia, sul lungomare Sud, a poca distanza dalla spiaggia di Torre Quetta, spunta un vero e proprio arcipelago di gonfiabili a pelo d'acqua. (Video Luca Turi)

Il parco ospita una serie di giochi colorati, come scivoli e pedane di gomma, collegati fra di loro, posizionati a 20 metri dalla battigia, e degli spazi attrezzati sulla costa costituiti da una terrazza in legno di circa 200 mq per il ricovero dei materiali necessari per il funzionamento della struttura, un gazebo per la vendita dei biglietti e una seconda pedana, di circa 50 mq, con un gazebo da adibire a bar.

Il parco sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, e sarà accessibile al costo di otto euro, dal lunedì al venerdì e al costo di dieci euro nel fine settimana, a tutti i bambini al di sopra dei 130 centimetri. Tra i 115 e i 130 è stata prevista un’area riservata ma solo se accompagnati. Ogni sessione di gioco ha una durata di 60 minuti, necessari a raggiungere a nuoto il parco galleggiante, a compiere il percorso e a ritornare a riva entro la scadenza dell’ora.

Lo spazio realizzato dalla società SPORT & FUN è stato inaugurato dall'assessore dall'assessore allo Sviluppo Economico del comune di Bari, Carla Palone che ha commentato: «Bari è una città che vive sul mare e quindi è giusto investire in un nuovo stile imprenditoriale per rilanciare questa zona. Lo vogliono i cittadini e lo vuole il comune. Per ora il bilancio della trasformazione del litorale sud del lungomare sta dando i suoi frutti: vediamo la gente contenta e anche noi siamo felici che la città ricominci a godersi di più le sue spiagge, grazie anche all'aiuto e alle idee degli imprenditori locali».

Presenti sul posto, durante le ore di apertura al pubblico, anche gli addetti alla sicurezza della balneazione e gli addetti alla vigilanza su terra.

In questa torrida domenica d'agosto preferraogstana le spiagge sono state prese letteralmente d'assalto: tanti i baresi che hanno deciso di concedersi una giornata al mare senza allontanarsi troppo da casa. Gli utenti si ritengono soddisfatti di questo restyling della zona di Torre Quetta: «Rispetto all'anno scorso, va molto meglio, ma si può sempre migliorare».