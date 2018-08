Cerignola, fa la rapina in market:ma in coda c'è un carabiniere: preso

CERIGNOLA - Pensava di farla franca e portarsi via la cassa di un supermercato ma non ha fatto i conti con un carabiniere libero dal servizio che aveva appena finito la spesa con il figlio ed era in coda per pagare. Il Il 20enne Francesco Di Meo, con precedenti, è stato... atterrato e arrestato durante il colpo che aveva messo a segno nel supermercato GM di via Piano San Rocco. Il giovane con il volto coperto da passamontagna è entrato nel market armato di coltello e si è diretto verso la cassa seminando panico: ha preso il registratore con l'intento di portarlo via ma non ha fatto i conti con un carabiniere della stazione di Cerignola libero dal servizio: l'appuntato scelto, dopo aver messo al sicuro il figlioletto, è intervenuto ha bloccato il rapinatore, lo ha disarmato e lo ha placcato dopo una breve colluttazione. Giunta una pattuglia dell'Arma, il rapinatore è finito in carcere e il piccolo ha esultato per il papà eroe.