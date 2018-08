Vasco Rossi in spiaggia a Castellaneta Marina: beato tra le donne

«E all’arrivo in spiaggia… sono stato pescato… G… Tanti festanti ..bagnanti e fotografanti». Vasco Rossi posta così un video sulla sua pagina Facebook mentre passeggia in spiaggia a Castellaneta Marina, suo buen ritiro dove da anni trascorre le sue vacanze estive. Il Komandante, ovviamente, non è passato inosservato ed è stato subito circondato da un gruppo di donne armate di telefonini che lo hanno isolato dal suo body guard stringendosi attorno a lui. E c'è chi cerca il marito per farsi immortalare: ma evidentemente il coniuge era da tutt'altra parte.