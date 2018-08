Dopo tre ore di attesa, bloccati più di un'ora e mezzo in pista in un aereo senza aria condizionata. L'inferno dei cieli di Ryanair colpisce anche Brindisi dove oggi decine di passeggeri in partenza per Francoforte hanno vissuto un vero e proprio incubo. Il volo brindisi-Francoforte, sarebbe dovuto partire alle 11.30 di stamane ma gli operatori hanno annunciato un ritardo (peraltro il volo dalla Germania era arrivato con circa 3 ore di ritardo). Ritardo che si è protratto per diverse ore. Fino alle 14. A quell’ora le decine di passeggeri sono state imbarcate, ma non c’è mai stato decollo. “Siamo all’interno del velivolo da oltre un’ora - racconta alla gazzetta del mezzogiorno, Francesco, giovane avvocato leccese tra i passeggeri. C’è un caldo asfissiante, alcuni passeggeri accusano malori, qualcuno ha appena chiamato le forze dell’ordine. Non riusciamo a capire cosa stia accadendo”. Erano le 15.30, poi l'aereo ha invertito la rotta ed è tornato verso il terminal: volo cancellato, passeggeri a casa. Ricordiamo che per lo sciopero dei piloti in Germania, il vettore aereo low cost è stato costretto a cancellare 250 degli oltre 2400 voli in programma.