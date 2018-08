Commemorazione fratelli Luciani, il video

È passato un anno da quando Luigi e Aurelio Luciani, 43 e 47 anni, sono stati uccisi perché testimoni involontari di un agguato mafioso. Questa mattina si è svolta la cerimonia in loro memoria, alla quale hanno partecipato il sostituto procuratore della DDA di Bari e le mogli delle vittime. Ecco le immagini più significative della commemorazione. Oggi pomeriggio è attesa a San Marco in Lamis anche Barbara Lezzi, Ministro per il Sud.

(Video Vincenzo Maizzi)