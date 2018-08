Strage braccianti, la protesta dei migranti: «Noi non ce la facciamo più, basta»

FOGGIA - «Viva la dignità»: con questo slogan si è concluso il secondo corteo organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per dire no al caporalato e per rendere omaggio alle 16 vittime che hanno perso la vita nei giorni scorsi nel Foggiano. Ecco il video di protesta di alcuni migranti.

Tra i manifestanti c'è chi si è scagliato contro la politica e le istituzioni: «Siamo qui per dire basta allo sfruttamento, diciamo no al razzismo. Ci picchiano, ci sparano, ci massacrano e le autorità non fanno nulla. E oggi vengono qui e fingono di vivere il nostro dolore. Noi non ce la facciamo più, basta», urlano i migranti accorsi alla marcia.

Anche il governatore Emiliano, presente a entrambi i cortei svoltisi in giornata a Foggia, ha ribadito il suo punto di vista: «C'è bisogno di più legalità e trasparenza, creeremo delle foresterie sicure per i lavoratori nei campi».