Conte a Foggia: «Contro il caporalato bisogna rafforzare i controlli»

FOGGIA - Le parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo a Foggia per il vertice di confronto sull'incidente in cui hanno perso la vita dodici migranti: «In queste ore, può apparire una coincidenza, ma è in approvazione al Senato il decreto dignità. Ecco il concetto di dignità è un concetto che questo governo pone al centro dello sua iniziativa di governo, al centro della sua agenda».