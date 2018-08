Preparava polpa di ricci nel box auto, per venderla ai ristoranti baresi: il video

Ecco le immagini della Guardia Costiera durante il sequestro - avvenuto questa mattina - di circa 2000 ricci di mare ancora vivi, che un uomo di Adelfia lavorava in un box auto di sua proprietà. La polpa, che poi confezionava in vasetti di vetro in condizioni igieniche incresciose, veniva venduta in noti ristoranti baresi.