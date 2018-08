Trani, Sting e Shaggy: pubblico impazzito sulle note di Message In A Bottle

TRANI - Sting e Shaggy cantano "Message In A Bottle" ed è subito delirio. Il duo che ha fatto tappa a Trani in un concerto all'ombra della bellissima cattedrale della città, ha conquistato il pubblico esibendosi con le loro canzoni più famose di sempre. E' bastato poco per scatenare i fan che alle prime note di uno dei brani più conosciuti del cantante britannico ha iniziato a battere le mani a ritmo e a urlare di gioia. Ecco il video postato dall'utente antoa2016, su Instagram.