Bari, nel nuovo spot di Dolce&Gabbana il vero protagonista è San Nicola

BARI - La processione con la statua di San Nicola in piazza del Ferrarese tra le luminarie fa da sfondo al nuovo spot pubblicitario di Dolce&Gabbana. Ecco il video, appena pubblicato dalla maison sulla loro pagina ufficiale di Facebook, che sta letteralmente spopolando tra i baresi. Già durante lo scorso maggio i modelli della nota casa di moda, erano stati avvistati con i fotografi al seguito tra la folla, accalcatasi in piazza per assistere al passaggio dell'icona dedicata al Santo patrono barese e per rendergli omaggio. Come mostrano le immagini il bellissimo modello indossa uno dei completi della nuova collezione dei due stilisti. Un colpo di fulmine quello di Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno scelto nuovamente Bari - dopo il servizio fotografico tra i vicoli di Bari vecchia e sul molo San Nicola - per la loro nuova campagna. A testimonianza di questo amore a prima vista tra gli stilisti e la città, anche i video dello shooting sono stati pubblicati su Instagram dallo stesso Gabbana con l'hashtag #DgLovesBari.