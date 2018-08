Bari, ecco le nuove panchine di via Sparano: a presentarle è Decaro

BARI - Sono state montate le nuove panchine in legno per le intersezioni di via Sparano a Bari. Ad annunciarlo in un video postato sulla sua pagina Facebook è lo stesso sindaco Antonio Decaro. «Sono arrivate le fioriere, i cestini e le panchine. Sono 8 e hanno la spalliere come da richiesta dei cittadini», ha commentato il primo cittadino. Si completa così la prima isola verde all'incrocio con via Principe Amedeo, poi Decaro annuncia: «entro fine novembre sarà terminata tutta via Sparano»