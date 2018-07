Bari calcio, il sindaco elenca la lista delle 11 proposte: ci sono i big

Alle 18.30 il sindaco Antonio Decaro entra in sala giunta al Comune di Bari e comunica l'elenco delle 11 proposte pervenute per concorrere all'attribuzione del titolo calcistico (di serie D) del Bari calcio. Buona parte dei rappresentanti di queste società sono state incontrate dal sindaco in questi ultimi giorni attraverso una attività di promozione utilizzando la rete degli 8mila sindaci italiani (Decaro è anche presidente Anci), di società di comunicazione, società che gestiscono diritti televisivi. I lavori della commissione individuata dal comune di Bari, ha precisato il sindaco, potrebbe protrarsi fino a notte inoltrata. Un risultato grazie al buon nome della città e delle tifoseria.