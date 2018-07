Giovane ferito in agguato a Bari da due aggressori in moto: arrestati

BARI - Sono state arrestate le due persone che in sella a una moto di grossa cilindrata, col volto coperto dai caschi, hanno sparato lo scorso 8 luglio a Bari vecchia, in piazza Chiurlia, contro Filippo Cantalice, 23enne già noto alle forze dell’ordine, ferendolo al polpaccio destro. Si tratta di due fratelli del rione San Girolamo, un 21enne e un ragazzo di appena 17 anni.

I due, nella nottata dell’8 luglio scorso, mentre erano in compagnia di loro coetanei a Bari Vecchia, prima hanno partecipato ad un brutale pestaggio di un ragazzo con cui avevano avuto uno scontro per futili motivi. L’episodio, avvenuto nella suddetta piazza, nel cuore della città vecchia, ha avuto un seguito nelle ore immediatamente successive. il 17, come accertato dalle indagini, era stato affrontato a sua volta da Cantalice, che con metodi bruschi lo ha insultato, dicendogli di non assumere comportamenti violenti nei confronti delle persone. Il minore se l'è legata al dito e dopo essersi allontanato con il fratello dal centro storico, ha fatto ritorno in sella ad una moto di grossa cilindrata e con il volto coperto da un casco per fargliela pagare. Così con una pistola in pugno l'ha minacciato, generando una seconda discussione, in cui con un colpo d'arma da fuoco ha colpito la gamba destra del 23enne.

Grazie ai testimoni e alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza posizionati nella via, sono risaliti ai colpevoli. Ecco il filmato che ha immortalato tutte le scene di quell’8 luglio a Piazza Chiurlia.

Particolarmente inquietante è proprio la figura del minorenne, il quale dal giugno 2018 si era reso latitante, essendosi sottratto ad un provvedimento del gip dal Tribunale per i Minori di Bari, che sostituiva la misura del collocamento in comunità del giovane, con la custodia cautelare presso I.P.M. Fornelli del capoluogo.

Il fratello maggiore risponde di concorso nelle lesioni aggravate e nel porto e detenzione di arma comune da sparo, mentre il fratello minorenne dei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, esplosione di un colpo nella pubblica via, lesioni aggravate ed altro.