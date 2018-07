Bari, disturbati dalla polizia lanciano cassaforte dal balcone: denunciati

BARI - Tentano di disfarsi di parte del bottino, lanciando una cassaforte ancora chiusa da un balcone. Per questo un 30enne bulgaro e un 40enne georgiano sono stati denunciati per ricettazione, dopo che la polizia ha fatto irruzione nella loro abitazione di via Bavaro, a Bari. Rinvenuti durante la perquisizione diversi oggetti provento di furto, tra cui orologi e altri monili di valore, oltre a circa 2mila euro in contanti per un valore complessivo di 100mila euro.

Durante i successivi accertamenti, gli agenti hanno verificato che la cassaforte, ancora sigillata, era stata smurata la notte precedente in un appartamento di Francavilla Fontana, nel Brindisino.

Ecco le immagini della refurtiva sequestrata e restituita ai legittimi proprietari.