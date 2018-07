A Putignano il carnevale arriva anche d'estate

PUTIGNANO - Il carnevale di Putignano sfila anche in estate. Ecco il video di uno degli spettacoli in piazza che ha rallegrato la serata di molti turisti accorsi per ammirare, fuori stagione, le opere dei maestri cartapestai. «Dal grande carro al grande caldo, lo spasso è breve» con questo slogan è stata inaugurata il 28 luglio la due giorni di iniziative del 'Carnevale estivo' che si concluderà questa sera.

I meravigliosi carri allegorici protagonisti della sfilata invernale hanno invaso di nuovo la città di Farinella. Alla loro ombra e per tutto il centro storico continuerà l'animazione con concerti, dj set, spettacoli teatrali e circensi, fino anche ad una particolare partita di calcetto in maschera.

Ad anticipare la festa, venerdì 27 l’incontro con il vignettista Vauro. Un appuntamento imperdibile per ammirare i capolavori degli artigiani putignanesi che tornano in scena, sotto le stelle. (Foto Facebook Puglia Events)