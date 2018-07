Bari, ecco la rovesciata da urlo della BoboSummerCup con Bobo Vieri

BARI - Una rovesciata spettacolare in attesa dell'ultima sfida della BoboSummerCup a Bari. Ecco il video postato su Facebook dalla pagina United Sly F.C. mentre una squadra di atleti gioca a footvolley sulla sabbia del Lido San Francesco Alla Rena.

Il torneo amatoriale di footvolley, organizzato dal calciatore Bobo Vieri e dalla sua associazione BoboVierieStars On Field che ha fatto tappa nel capoluogo pugliese, si avvia alla conclusione. Dopo tre giorni di sole, mare, footvolley e divertimento, con momenti di spettacolo e sfide sulla sabbia ecco che, come da programma, la squadra che ha battuto tutte le altre ad eliminazione diretta, (erano ben 32 i team che hanno partecipato all'evento) si scontrerà nel pomeriggio di oggi con Vieri e compagni.

Il footvolley è uno sport particolare che coniuga le prodezze calcistiche con le regole del volley e che può contare su un testimonial d’eccezione come Bobo Vieri, seguitissimo dai più giovani, che in giro per la città non si è sottratto a selfie e autografi. Tanti i vip che hanno partecipato all'evento: da Andrea Pucci, agli ex calciatori come Marco Delvecchio, Cristian Brocchi, Nicola Ventola, Daniele Adani, Davide Bombardini e il campione del mondo, Luca Toni. Ospite della manifestazione anche il rapper Gue Pequeno.