Calcio, nasce la SS Dilettantistica Bari, con 8 imprenditori: ecco i nomi

BARI - Otto imprenditori baresi hanno costituto la società sportiva dilettantistica Bari con l'ambizione di rifondare il calcio a Bari. In un comunicato pubblicato su Facebook spiegano il perchè della loro scelta: «Il Sindaco – detentore del titolo sportivo – ha rivolto invito a manifestare il proprio interesse a tutti coloro che siano disponibili a far ripartire la Bari almeno dalla serie D. Noi imprenditori baresi non intendiamo sottrarci a tale invito».

Gli imprenditori sono: Sebastiano Ladisa (FINLAD S.r.l.), Angelo Disabato (ARIETE Soc. Coop.), Francesco Rossiello (ASSITRADE S.r.l.), Eugenio Bernard (F.lli Bernard S.r.l.), Giuseppe Volpe (La Lucente S.p.A.), Raffaele Catalano (ASSIDEA S.r.l.), Domenico Di Paola (Merula S.r.l.), Antonio Maria Vasile.