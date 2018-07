Bari, tutti pronti a salire sulla torre panoramica

BARI - Inaugurata ieri la torre panoramica in largo Giannella, la nuova attrazione per baresi e turisti. Sarà una piattaforma circolare a portare a 75 metri d’altezza fino a 60 persone alla volta. Ecco le immagini pubblicate sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro che mostrano la torre in tutta la sua bellezza.

Piacerà come la ruota? Di fatto i prezzi sono gli stessi: 9 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini, con la possibilità di attivare anche pacchetti famiglia. In allestimento fino a Natale