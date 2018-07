Bari, avvistato grosso topo a Pane e Pomodoro: tranquilli è una bufala

BARI - Un topo gigante emerge dalle acque di Pane e Pomodoro: tranquilli è solo una bufala. Da stamattina spopola tra le chat dei baresi un filmato che ritrae una nutria (un roditore di grandi dimensioni appartenente alla famiglia dei castori) in riva al mare, attorniata da tantissimi turisti curiosi e un po' sconcertati nel ritrovarsi questo sfortunato, e diciamolo non proprio grazioso, animale sulla battigia.

Il video sarebbe stato girato, secondo il tam tam nelle chat online, sulla spiaggia del capoluogo pugliese di Pane e Pomodoro, ma in realtà non è così. Se si distoglie un momento lo sguardo dal «topo» e si osserva con un occhio più attento le acque all'orizzonte, si nota benissimo la mancanza dei frangiflutti, elemento strutturale e inconfondibile della litoranea barese. Basta prestare più attenzione con l'orecchio poi e a destare ancora più sospetto c'è l'audio del video, in cui non è riconoscibile un accento «marcato» che permetta di capire la provenienza effettiva dei bagnanti.

Se proprio siete scettici, per fugare ogni vostro dubbio, è sufficiente fare una ricerca sul web. Digitando la parola nutria in spiaggia, su un qualsiasi motore di ricerca, spuntano una serie di notizie che riportano l'avvistamento dello strano animale sulle coste campane, precisamente sulle spiagge di Licola, a Giugliano, nell’hinterland napoletano.

E' vero che con il caldo anche i topi meritano di farsi una nuotata, ma non sempre bisogna credere a tutto ciò che si vede. Alla fine, sgonfiare una fake news è semplice: basta usare la testa.