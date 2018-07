Faida garganica, omicidio in pieno giorno a San Ferdinando

Esecuzione in pieno giorno a San Ferdinando di Puglia. Un imprenditore agricolo, Giuseppe Valerio, 59 anni, con precedenti penali per associazione di stampo mafioso, è stato ucciso a fucilate questa mattina in via Roma, la strada principale di San Ferdinando. L'uomo era in uno Punto quando sarebbe stato avvicinato da un'auto a bordo della quale c'erano i killer che gli hanno esploso alcune fucilate e colpi di pistola. La vittima è stata investita da una vera e propria pioggia di fuoco: si è accasciata sul sedile del passeggero in un lago di sangue ed è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull'omicidio. Non è da escludere che il delitto possa inquadrarsi nella guerra di mala che sta insanguinando il Foggiano.