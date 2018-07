Bari ai baresi? I sogni e le voci dei biancorossi

BARI - Trasparenza, affidabilità, rispetto: queste sono le tre parole chiave che il sindaco di Bari Antonio Decaro ha utilizzato per descrivere quella che - a suo parere - dovrà essere la nuova società biancorossa. L’assemblea che si è svolta questo pomeriggio allo Stadio della Vittoria (scelto perché simbolo della storia del Bari calcio) ha dato la parola a trenta tifosi, che prenotandosi via mail hanno potuto esprimere la loro opinione sul futuro della squadra (ognuno di loro ha avuto tre minuti, scanditi da un timer). All’ingresso dello stadio anche noi abbiamo incontrato alcuni sostenitori biancorossi, a cui abbiamo chiesto cosa sperano per il Bari e soprattutto se vorrebbero che la società fosse in mano ai baresi.