La sciarpata, i colori biancorossi, l'inno e quella passione, quella grande passione che ha animato generazioni di tifosi. Il Bari vogliamo ricordarlo così, tra le lacrime e l'emozione, con le immagini di quella curva che ad ogni partita trasmetteva quella carica agli undici in campo per superare ogni momento difficile, e mettere le ali ai piedi. Ora quelle immagini resteranno un ricordo, ma la comunità barese non lascerà i colori biancorossi: supererà questo momento difficile e affronterà una nuova stagione. E sulle note di «Bari grande amore» si riaccende la speranza di tornare «a inseguire il sogno...».