Brindisi, più di 260 chili di droga nascosti in un gommone: arrestato 26enne

BRINDISI - Duecentosessantadue chili di marijuana nascosta nei tubolari di un gommone sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza durante un controllo di routine effettuato nel tardo pomeriggio di ieri. I militari hanno scoperto un doppio fondo, ricavato tra lo scafo e la parte pneumatica, dentro al quale sono stati rinvenuti ben 239 involucri contenti la droga per un valore al mercato illegale di circa tre milioni di euro. Arrestato il conducente del mezzo, un 26enne di San Vito dei Normanni.

Come mostrano le immagini, ad insospettire le fiamme gialle un’anomala rigidità dei tubolari di questo gommone adibito al diporto, che proveniva dalle acque internazionali ed era diretto verso le coste brindisine. Il gommone utilizzato per il traffico illecito di sostanze stupefacente è stato sequestrato e condotto agli ormeggi della Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Brindisi. Il conducente del mezzo, il 26enne D.L. originario di San Vito dei Normanni, è stato arrestato per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.