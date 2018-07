Bari, francesi cantano Marsigliese per festeggiare Coppa del Mondo

Tifosi francesi in festa anche nel centro di Bari dopo la vittoria in finale ai Mondiali contro la Croazia. Sventolando bandiere e intonando la Marsigliese, l'inno nazionale francese, una decina di giovani d'Oltralpe ha festeggiato nel cuore di Bari, in via Sparano, i loro campioni del mondo. Una manifestazione di gioia estemporanea, passata anche tra l'indifferenza di qualche passante.