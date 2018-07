Pio e Amedeo, l'incursione nello stadio dei Leeds: Presidente, giochiamo col Foggia?

In questo video della trasmissione EmiGratis, Pio e Amedeo, i due attori comici foggiani, fanno una incursione nello stadio dei Leeds, il club di B ingelse presieduto da Andrea Raddrizzani, uno dei due imprenditori interessati ad acquisire il Bari. I due prima vengono presentati alla cugina della Regina, ospite della manifestazione, poi iniziano una gag con Raddrizzani, invitandolo anche a fare una partita con il Foggia («Qui e lì, andata e ritorno»). La presenza di Pio e Amedeo porta fortuna ai Leeds che in quella occasione vincono due a zero dopo sette risultati consecutivi negativi. Chi lo doveva dire che il destino di Raddrizzani doveva incrociarsi con la storia della B pugliese? (video Mediaset)