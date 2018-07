Tornano i furbetti del cartellino: beccati e sospesi 9 dipendenti del comune di Lecce

LECCE - Timbravano il badge e poi si allontanavano dal lavoro per andare a fare acquisti presso mercati rionali ed esercizi commerciali, oppure andavano dal parrucchiere, al bar o perfino in circoli privati per giocare alle slot machine. Per questo nove dipendenti in servizio presso il Comune di Lecce e presso la Lupaie Servizi Spa, società in house dello stesso ente, sono stati sospesi per un anno e denunciati con l’accusa di truffa continuata ed aggravata nonché per false attestazioni di presenza in servizio. Eccoli ritratti in un video diffuso dalla guardia di finanza. In totale sono oltre venti gli indagati. Ad eseguire l’ordinanza di interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio nei confronti di cinque uomini e quattro donne, otto dei quali ancora in servizio, sono stati stamani i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Le indagini condotte dalle fiamme gialle risalirebbero al periodo tra aprile e giugno 2016.