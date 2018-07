Bari, nascondevano 30 chili di droga nel tavolo da picnic: arrestati

BARI - Nascondevano ben 30 chili di eroina in un tavolo da picnic. Per questo un cittadino albanese di 21 anni ed una cittadina greca appena maggiorenne sono stati arrestati per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, appena sbarcati nel Porto di Bari dalla Motonave Superfast proveniente dalla Grecia, a bordo di una vecchia Renault Megane Coupe. La coppia aveva nascosto all'interno dell'auto gli oltre 30 chili di droga in un tavolino pieghevole di legno e in alcune tavole dello stesso tipo. Come si vede dalle immagini, nelle intercapedini c'erano ben 56 panetti di eroina di due diversi tipi (chiara e scura) che sono stati subito sequestrati dalle autorità. I due giovanissimi corrieri sono stati arrestati dalla guardia di finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, intanto sono in corso gli accertamenti per individuare il canale di approvvigionamento ed i destinatari dell’ingente quantitativo di eroina.