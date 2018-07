Due scippatori sono stati arrestati dalla Polizia dopo il colpo in piazza Moro. SI tratta di Leonardo Gernone, 30 anni, e Francesco Mesecorto, 27 accusati di furto aggravato di motociclo e furto con strappo. Lo scorso week-end nelle prime ore del pomeriggio, i due pregiudicati, a bordo di una Vespa Piaggio rubata poco prima in via Dante, si sono avvicinati ad una donna e le hanno strappato con violenza la borsa per poi darsi alla fuga in direzione Via Caduti di via Fano. Intercettati dai poliziotti della Squadra Volante, dopo un inseguimento per le vie della città, sono stati bloccati in via Brigata Regina, sono stati arrestati e portati in carcere a Bari.