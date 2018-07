Ecco Luigi, il pugliese che ha fatto fortuna in Scozia grazie al «Kazz»

BARI - La sua fortuna si potrebbe riassumere in una parola che dalle nostre parti è volgare, soprattutto se contestualizzata in una espressione che, nella sua volgarità, è pur sempre di... senso compiuto. Al di là dei giri di parole, Luigi Aseni, di origini pugliesi, potremmo dire che è diventato famoso grazie al c..zz"., anzi al K..z".

La storia l'ha scoperta Milana Gabanelli con la sua Dataroom, parlando delle gesta di questo pugliese che all'età di 23 anni ha lasciato un impiego da ragioniere e ha deciso di trasferirsi in Scozia. Qui ha aperto prima un locale brasiliano, costituendo una società "Skassa Kazz LTD", poi le cose sono andate bene e ha aperto altre attività mantenendo sempre la sua originalità nella ragione sociale "Rumba Kazz LTD". Dulcis in fundo, è arrivata - giusto per restare in tema - la nuova società: "Kaka Kazz LTD".

Luigi dà lavoro a 150 persone, ha ottenuto finanziamenti dalla Hsbc - una nota banca d'affari - e si è accreditato nel tessuto economico. Verrebbe da dire. Alla faccia du k...