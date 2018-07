A presto Papa Francesco: in volo verso Roma

BARI - Il Papa vola via da Bari: eccolo a bordo del suo elicottero mentre torna a casa. Destinazione: il Vaticano. Una mattinata intensa e piena di significato quella vissuta oggi con oltre 70mila fedeli accorsi da tutta la regione per pregare insieme ai patriarchi sul Lungomare. Simpatico fuoriprogramma per Papa Francesco nella sua visita a Bari. Concluso il pranzo in Episcopio con i Patriarchi, prima di recarsi nel luogo dove ripartirà per Roma con l’elicottero, ha deciso di visitare la Cattedrale della città.