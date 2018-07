Emiliano accoglie il Papa: «Per Bari e la Puglia una giornata storica»

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accoglie il Santo Padre con un video messaggio: «Papa Francesco è arrivato in Puglia, per pregare per la pace con tutti i patriarchi cristiani d'Europa e del Medioriente. È un evento storico: non accadeva da centinaia di anni che tutti questi uomini di chiesa si riunissero dopo le divisioni del passato. E quindi si apre così per Bari e per la Puglia una giornata che rimarrà nella memoria per sempre».