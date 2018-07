BARI - Bari si prepara all'arrivo di Papa Francesco: ma come affrontare il traffico di sabato 7 luglio? Ce lo fa vedere la polizia locale: siamo saliti in auto con il Maggiore Giuseppe Moretti, responsabile della viabilità del primo Municipio, e con il Maresciallo Angela Carlucci, mentre il Comandante, il Generale Michele Palumbo, ci ha fornito alcuni consigli per velocizzare i controlli di sicurezza. Nelle immagini, il videopercorso mostra come arrivare alla zona interdetta alla circolazione sia venendo da Sud, entrando in città dal lungomare, che da Nord, dalla Fiera del Levante. Vengono mostrate tutte le aree di parcheggio per auto e bus e viene ricordato che sarà possibile (e consigliabile) arrivare a Bari anche in treno. Davanti alla stazione ferroviaria, infatti, verrà creata un'area di attesa per i fedeli che, soprattutto una volta finito tutto, per non sovraffollare i treni potrebbero essere smistati sui vari convogli e trattenuti dalla polizia locale, che in aggiunta presidierà tutte le aree di sosta già dalla sera del 6 luglio. L'attesa sta per finire: Papa Francesco, Bari ti aspetta!