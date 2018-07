Bari, lo «spaccio» di pappagalli protetti vicino al San Nicola

Blitz del Nucleo Carabinieri Cites di Bari. Più di cinquanta pappagalli monaci (Miyopsitta monacus) sono stati sequestrati a Bari nel corso di attività di controllo per la tutela di specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Gli esemplari, appartenenti ad una specie tutelata dalla normativa internazionale, sono stati rinvenuti in un’auto, opportunamente occultati, a Bari nei pressi dello Stadio San Nicola, pronti per essere venduti illegalmente. Alla richiesta dei militari, di un documento che comprovasse la legale acquisizione degli esemplari così come previsto dalla normativa nazionale ed internazionale, i detentori, entrambi baresi, hanno dichiarato di non esserne in possesso. I due sono stati denunciati, mentre i pappagalli sono stati affidati ad una struttura autorizzata alla detenzione, in attesa di una destinazione definitiva.