Continua il gran successo in Giappone dell’Orchestra e del Coro del Petruzzelli

Tutto esaurito al Teatro Shimin Kaikan di Nagoya per laTurandot di Giacomo Puccini, prodotta dal Petruzzelli e firmata da Roberto De Simone, che nel 2009 ha inaugurato la prima Stagione Lirica dopo la ricostruzione del Teatro. Applauditissimi la soprano Maria Guleghina, considerata l’interprete per eccellenza di Turandot dei nostri tempi, il tenore Marco Berti nel ruoloCalaf e la Liù siderale di Valeria Sepe.

Prosegue mietendo continui successi la tournèe in Giappone dell’Orchestra e del Coro della Fondazione Petruzzelli, con la guida del direttore stabile Giampaolo Bisanti, con prossime tappe la Biwako Hall di Otsu e il Festival Hall di Osaka. La risposta del pubblico giapponese è da grande entusiasmo: tutte le date in programma hanno registrato il sold out e applausi a scena aperta.

La trasferta in Giappone, che si concluderà il 1 luglio a Osaka, propone, oltre alla Turandot, Il trovatore di Giuseppe Verdi, nello storico allestimento con le scenografie di Sormani Cardaropoli, applaudito dal pubblico barese nel mese di febbraio 2018.

A coprire le spese della trasferta la società giapponese Concert Doors Co. Ltd. Tokyo, grazie alla stima riposta nel Teatro Petruzzelli dal suo presidente Masayuki Kobayashi che ha già manifestato interesse per future collaborazioni.