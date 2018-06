Bari, i ragazzi dopo gli orali«Mare, riposo e focaccia»

«Dopo l'orale? Butto via tutto, recupero il sonno perduto e vado al mare». È questo il desiderio più grande dei maturandi del Liceo Scientifico "Scacchi" di Bari, che in queste ore stanno sostenendo l'ultima prova d'esame, la più temuta, quella che li vede impegnati a rispondere alle domande della commissione. Dopo lo scoglio degli scritti, i ragazzi ora sperano che il loro momento arrivi subito, tra nottate di ripasso e focacce di conforto. È invece già festa per i primi fortunati, quelli che hanno finito questa mattina, e che pensano all'estate spensierata che li attende e agli impegni di settembre. In tanti resteranno a studiare a Bari: Economia, Fisica, Matematica, ma anche Lettere Moderne tra le facoltà più gettonate. Chi, invece, dovrà ancora aspettare qualche giorno per sostenere la prova, cerca la ricetta ideale per prepararsi al meglio per l'orale: studio, sicuramente, ma anche cibo, Mondiali e uscite serali. Insieme, si spera, a un colpo di fortuna!