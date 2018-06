Emiliano in taxi a Mosca canta «Felicità»

BARI - Sulle note di «Felicità» di Al Bano, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si scatena. Eccolo ripreso in un video postato su Facebook, mentre è in giro in taxi e canta il celebre brano del Leone di Cellino San Marco.

Il presidente della Regione era appena atterrato a Mosca per l'inaugurazione del nuovo collegamento aereo diretto con Bari, operato da S7 Airlines, quando a trasferirlo durante il viaggio in taxi nella capitale russa è l'autista di un taxi che ascolta alla radio uno dei più grandi successi di Al Bano e Romina.

Entusiasta Emiliano si lascia trascinare dalla musica e seduto sul lato del passeggero aggiunge : «È un grande Al Bano. Ora siamo a Mosca, in un taxi e qui sentono Al Bano tutti i giorni, ancora oggi è la loro felicità». Per poi concludere con un inno alla nostra regione: «Viva la Puglia, bravissimo Al Bano e bravissima Romina».